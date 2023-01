Esta semana habrá interrupción del servicio de agua en 51 barrios de Medellín, Bello y Girardota

EPM informó que realizará mantenimiento a tanques de almacenamiento y empalmes de redes nuevas a redes existentes. Más de 33.100 clientes serán afectados.

El cronograma de interrupciones en el servicio de acueducto en más de 51 barrios de esos tres municipios inicia este martes a las 8:00 p.m.

A esa hora, 6.266 clientes en Girardota se quedarán sin agua.

Según EPM, los usuarios afectados están entre las calles 2 a 7 y las carreras 7 y 14 y entra las calles 7 y 22 y las carreras 15 y 24 en los barrios La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII (Girardota), Montecarlo, Naranjal (Girardota), Nuevo Horizonte, Santa Ana (Girardota), San José (Girardota) y Aurelio Mejía.

Allí el agua comenzará a llegar a las 4:00 a.m. del miércoles.

También, desde las 8.00 p.m. de este martes, será interrumpido el servicio en los barrios Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Panamericana y en la zona industrial número 3 de Bello.

EPM indicó que 4.268 clientes serán afectados entre la diagonal 57 y la calle 63 y las avenidas 42 y 47A.

En esos lugares el servicio comenzará a ser restablecido a las 7:00 a.m. del miércoles.

Y el número más grande de afectados estará en Medellín. El miércoles a las 8:00 a.m. será interrumpido el servicio de agua entre las calles 50 y 54 y las carreras 80 y 86, las calles 54A a 59A y las carreras 80 y 85D, las calles 77 AC y 78 y las carreras 79A y 84, las calles 75 a 77AC y las carreras 73 y 79A, las calles 78B y 84 y las carreras 72A y 80, y las calles 80 a 85 y las carreras 71 y 72.

Las nomenclaturas corresponden a los barrios Alfonso López, Córdoba, Altamira, Luis López de Mesa, Bosques de San Pablo, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica, a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y al sector del Cementerio Universal.

En esos sitios, donde el servicio se restablecerá a las 7:00 a.m. del jueves, hay 16.302 clientes de EPM.

Además, el jueves 22 de agosto desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. será interrumpido el servicio en las calles 68 a 72 entre las carreras 25 y 28, calles 72 a 81 entre las carreras 24 y 30, calles 81 a 85A entre las carreras 24 y 25C, calles 85B a 99A entre las carreras 22AA y 31BA y calles 99A a 107ED entre las carreras 21B y 28B.

En esos lugares hay 6.266 clientes de los barrios Versalles No. 2 (en el corregimiento de Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano - Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena).

Si requiere más información, consulte en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.