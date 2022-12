Estado pide perdón por el asesinato de Jesús María Valle

En cumplimiento a una orden de la Corte Interamericana de Derechos, Guillermo Rivera, consejero pesindencial de Derechos Humanos, en representación del Gobierno Nacional, pidió perdón a los familiares de Jesús María Valle por la responsabilidad del Estado en el asesinato del líder de derechos humanos hace 17 años.

En el teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia se realizó el acto que también buscaba rendir un homenaje.

Luis Fernando Montoya Valle, familiar de Jesús María aseguró que aunque aceptan el reconocimiento no perdonan porque falta verdad, justicia y reparación.

Indicó que los asesinos de Valle siguen libres y en ese sentido no se puede dar perdón a quien no lo ha pedido.