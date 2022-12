“Están estafando a mi nombre”, denuncia Edwin Cardona, jugador de la selección Colombia

El jugador dio a conocer la noticia por medio de un video entregado a la prensa desde Ecuador, donde está concentrado con la tricolor.

“Hola mi gente, por medio de este video quiero aclarar algunas cosas que están sucediendo. A nombre mío están extorsionando gente en la calle, empresarios (Sic)”, denuncia el futbolista antioqueño Edwin Cardona.

El delito que hace conocer el 10 del Monterrey (México) tiene que ver con dineros que estarían siendo exigidos a empresarios o personas allegadas para que le ayuden, pues, afirma él, los delincuentes aseguran que pasa por un mal momento futbolístico y económico.

“Gente que se hace pasar por mí, están poniendo en riesgo la familia, la salud de mis hijos, de mi esposa, de mi madre, dicen que están enfermos, que no tengo dinero, que Monterrey no me paga, que no juego en el club. Eso no está sucediendo, por el contrario, no se dejen engañar”, afirma.

Para evitarlo, Cardona da a conocer sus redes sociales y afirma que no tiene cuenta en Twitter.

“Las únicas cuentas mías son e.cardona10 en Instagram y Facebook. No tengo twitter. Hay gente que extorsiona, hace lo que no debe con el nombre mío, lo está poniendo por el piso”, añade.