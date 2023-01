Estas son las actividades que incluye la semana del desarme en Medellín

La Policía dispondrá urnas en las comunas de la ciudad para recolectar las armas y juguetes bélicos que inciten a la violencia.

A partir de este lunes 17 de junio hasta el 21, se llevará a cabo en Medellín la Semana de la Prevención de la Violencia Armada, que busca promover la resolución de conflictos de manera pacífica.

Esta jornada contará con un seminario que se realizará en el Museo Casa de la Memoria, los días 21 y 21 de junio. Allí participarán los artistas César López, creador de la Escopetarra y Mary Hellen, artista urbana de Medellín.

“La idea es que los ciudadanos entiendan que nos tenemos que desarmar, no solo de manera literal que hace alusión al arma física, sino también de ciertas actitudes que implican hacia otros contextos violentos”, manifestó Lina Calle Zuleta, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia de la Secretaría de Seguridad.

Durante esta actividad en la que participan también la Secretaría de Cultura Ciudadana con apoyo de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Redepaz, y la Policía Nacional, se dispondrán urnas en las comunas de la ciudad para recolectar armas y juguetes bélicos.

“Acompañamos a la Policía Nacional en las jornadas de recolección porque ellos son los que incautan las armas, pero nosotros somos los que hacemos todo ese trabajo pedagógico de decirle a la gente que eso no está bien, que no se pueden portar, y que se desarmen de esas actitudes que no le aportan a la convivencia”, agregó la funcionaria.