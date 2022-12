Este es el abismo de 300 metros que les robó la vida a 14 personas en Sabanalarga

Foto: Cortesía Policía de Antioquia

Hablamos con algunos de los 29 sobrevivientes. Cinco de ellos se encuentran en estado crítico. El municipio decretó tres días de duelo.

Como si fuera una herida en la montaña, se aprecia el rastro de la tragedia. Partes del chasis del automotor y víctimas fueron quedando en el camino.

Carlos Vélez recordó: “vimos que la escalera traqueó, cuando miramos, vimos que ya venía pa abajo, que se desplomó el terreno con ella (...), cuando la escalera se volteó, los arrojó hacia adelante de ella, pasó la escalera y detrás de ella bajaban las personas”.

Este joven logró saltar de la cubierta del vehículo y sobrevivir. Todavía, con la adrenalina del momento en su piel, contó los instantes previos del accidente.

Óscar Piedrahíta, uno de los heridos, permaneció en el interior del carro. Su esposa murió, pero logró salvar a su hija de 6 años.

“Cuando me botó, no se veían sino cuerpos y muertos por ahí regados, y a como Dios me ayudó, salí de por allá con mi niña”, dijo.

Aguardando por la suerte de Jessica Villa está su papá, quien adicionalmente perdió en el accidente a su pequeña bebé y a dos familiares más.

También esperando por noticias de Jonathan Betancur, quien iba al volante en el bus escalera, está su cuñada, quien contó lo relatado por el conductor.

“Él estaba normal, él dice que venía cuando sintió que el carro se fue, que la banca se hundió, que él miró y vio muchas matas en el carro hasta que bajó al fondo de la quebrada”, describió.

“Nos llegaron 21 pacientes remitidos de Sabanalarga de los cuales tres fueron remitidos a Medellín por deterioro neurológico, el resto están estables con múltiples fracturas”, dijo Dayro Rodríguez, médico del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, municipio vecino de Sabanalarga.

Las autoridades realizaron un barrido de la zona del accidente.

“No se encontró ninguna otra víctima, una de las tareas de los rescatistas era encontrar los documentos del vehículo”, dijo Juliana Palacio, directora del Dapard.

Los 14 cadáveres permanecen en Medicina Legal, en Medellín.