Este es el doloroso saldo de un mes de guerra en la comuna 13 de Medellín

Un llamado de urgencia de los defensores de DD.HH. alertó a las autoridades, pues a pesar de la presencia de 200 militares y refuerzos policiales la violencia recrudece.

El conflicto entre las bandas delincuenciales de La Agonía y El Coco se desató el 22 de abril con la captura de un hombre conocido como alias ‘Sombra’.

Captura de alias ‘Sombra’ desató la guerra entre El Coco y La Agonía: Alcaldía de Medellín

Su caída, según la Policía, significó una desbandada de delincuentes que querían apoderarse de las rentas criminales que estaban bajo su control: extorsiones a habitantes de la zona, al comercio y a los transportadores, además del microtráfico de drogas.

Uno de ellos, alias 'Juancito', quien según la Alcaldía no aguantó la presión de la Policía, la Fiscalía y el Ejército, que le seguían los pasos, se entregó.

No aguantó la presión: se entregó alias ‘Juancito’, el hombre más buscado de Medellín

Desde la captura de 'Sombra', según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín (hasta el 20 de mayo) fueron cometidos 16 asesinatos en San Javier, comuna conformada por 36 barrios, algunos de los cuales no han sido tocados por los enfrentamientos.

El más reciente sucedió el lunes en el barrio Betania, donde una mujer de entre 22 y 24 años que aún no ha sido identificada fue baleada.

Sin embargo, otros homicidios cometidos en la parte alta del barrio Belencito Corazón (en área de expansión del corregimiento de AltaVista) engordan esas cifras, lo que hace que defensores de Derechos Humanos como James Zuluaga indique que son 25 personas las que han caído en ese conflicto.

Desde el primero de enero, en esa comuna donde viven unas 150 mil personas, han sido cometidos 26 asesinatos, 10 más que los ocurridos en el mismo periodo de 2017.

Amenazas de muerte

Juan Fernando Gómez, personero delegado de Derechos Humanos, aseguró que “es una cifra alarmante, estamos preocupados, pareciera ser que las acciones que está tomando la administración en esa zona no son suficientes”.

Y no lo son porque desde el 22 de abril se han recibido en ese órgano veedor y protector de los Derechos Humanos 45 denuncias por desplazamiento forzado intraurbano, es decir, personas que han tenido que salir corriendo de sus casas por culpa de la violencia.

“De cuatro desplazamientos que se dan en la ciudad, uno es en la comuna 13. Este año hemos recibido 167 denuncias, 45 desde el 22 de abril”, dijo Gómez.

“Hay que desbordar la oferta social, un enfoque de seguridad humana como dice la ONU: soluciones de vivienda, educación, mejora en servicio públicos; mientras no cerremos esa brecha de desigualdad que persiste allí, donde la gente no tiene cómo acceder a lo mínimo, este círculo de violencia no va a terminar”, afirmó.

Andrés Tobón, por medio de una declaración enviada por WhatsApp a los medios, dijo que “seguimos trabajando fuertemente de la mano de las autoridades para garantizar condiciones de seguridad en todo Medellín. Hay tres sectores priorizados: Robledo, San Javier y Altavista, espacios que por una circunstancia concreta de enfrentamientos criminales a nivel de estructuras tipo C, por falta de control de los grandes capos sobre ellos- ha generado este incremento de homicidios”.

Además, dijo que el enfrentamiento está identificado y buscan llevar a los responsables en manos de las autoridades competentes.

Más sobre el conflicto que vive la comuna 13:

