Este es el panorama en Puerto Valdivia cinco días después de la emergencia

Pese a que persiste la orden de evacuación, afectados de Puerto Valdivia duermen en los albergues y en el día regresan a sus viviendas para tratar de cuidar sus pertenencias.

Aunque la soledad predomina en las calles del corregimiento, en algunos sectores y veredas hay quienes no han acatado el llamado de las autoridades.

Noticias Caracol hizo un recorrido en la zona y llegó hasta el extremo de Puerto Valdivia donde encontró los testimonios de quienes no han dejado sus casas.

Don José es un hombre mayor que vive del jornal y duerme en un pequeño cuarto, pese al riesgo aún se niega a evacuar.

"Pero si amanezco, no hay mucho peligro si me quedo, pero casi toda la gente se ha ido saliendo me parece, me dicen que ha salido la mayor parte o la han sacado", manifestó.

En el sector de Astillero uno de los puntos más lejanos de este corregimiento, hay aproximadamente unas 5 o 6 casas, aquí también hay familias que permanecen en la zona, porque se niegan a dejar todo lo que han construido por lo largo de su vida.

Una de ella es doña Luz y su mamá que aún sabiendo el riesgo permanece en casa al cuidado de sus animales.

"Yo no he podido sacar nada por falta de plata, porque si yo tuviera plata me llevaba mis cosas donde las pudiera tener y pagaba para que no se terminaran de perder", señaló.

Trabajos en Hidroituango

Entre tanto, EPM continúa el arduo trabajo en el proyecto para terimnar la presa. Este domingo anunció que se llegó a la cota 406 y quedan faltando 4 metros.

A toda marcha y sin descanso es el trabajo en Hidroituango para terminar la presa Por otra parte, se ha concentrado la atención a los afectados en los albergues que son más de dos mil personas.

En un comunicado la empresa manifestó que brindará un apoyo económico por el término de un mes, prorrogable a un mes más, a cada una de las familias ubicadas en los albergues y autoalbergues, por un valor base de $1.100.000 a familias conformadas máximo por cinco personas y para las familias que tengan más de seis integrantes el apoyo económico será de $1.200.000.

"Para la entrega del apoyo económico, es condición que las familias se encuentren dentro del censo oficial y destinen el dinero de manera exclusiva para encontrar una solución de vivienda temporal y su manutención", indicó la información.