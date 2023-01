Este es el paso a paso del procedimiento que derribará el Mónaco en cuestión de segundos

Ya está listo el operativo de seguridad que se implementará el próximo viernes debido a la demolición de la estructura que perteneció a Pablo Escobar.

Remover la cicatriz del narcoterrorismo en Medellín y poner allí la huella de una nueva ciudad supone la caída del edificio Mónaco, el próximo viernes.

Es derribar para volver a construir, según el alcalde de Medellín, quien más ha insistido en la desaparición de este símbolo del narcotráfico en la capital antioqueña.

“Esto más que derribar un edificio es hacer historia, pero desde el lado correcto que es de las víctimas, más que derribar un edificio es la necesidad de hacerlo para construir a partir de ese momento crear un parque y un memorial a favor de las víctimas”, dijo el mandatario.

A partir de las 6:00 a.m. evacuarán las zonas colindantes al Mónaco, en 100 metros a la redonda no habrá ningún vehículo, ni ninguna persona. Los cierres viales se efectuarán de 10 a 12 del mediodía.

“Desde la vía Las Vegas, hasta la 43A que es la avenida El Poblado y desde la 12 sur hasta la 17 sur. Ese es el polígono donde vamos a realizar todos los cierres”, señaló Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad de Medellín.

Será una demolición por voladura controlada. Los ocho pisos del Mónaco caerán en un rango de tres a cinco segundos.

“Se están colocando cargas en el piso sótano, primero, segundo y tercero y en el piso quinto y sexto ¿Con qué fin? de que los tres primeros pisos la energía la absorbe en su totalidad el sótano, en los pisos quinto y sexto, la energía la va a absorber el piso cuarto que no lleva ningún tipo de carga”, explicó Hernán Velazco, de la empresa encargada de la implosión Atila Demoliciones.

Unas 1.500 personas en 638 unidades habitacionales serán evacuadas y sólo podrán volver a sus casa después del mediodía.