“Este es un campus sagrado”: rector de la U. de Antioquia sobre apertura de la institución

Este lunes la universidad retoma sus actividades luego del cierre durante dos días por los disturbios de la semana pasada en el marco del paro nacional.

Las directivas de la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional sede Medellín sostuvieron una reunión con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, para evaluar lo ocurrido en el marco de las manifestaciones por el paro nacional en la capital antioqueña.

La Universidad de Antioquia tuvo que cerrar sus puertas debido a hechos vandálicos del miércoles pasado y disturbios el jueves, luego de la marcha pacífica en la que participaron miles de ciudadanos.

“Vamos a reclamarle a la sociedad antioqueña y medellinense que no puede seguir utilizando el campus para asuntos violentos de confrontación, que este es un campus sagrado, no desde el punto de vista religioso sino de las condiciones que necesitamos entregarle a nuestros estudiantes, profesores y empleados para que ellos desarrollar su tarea”, manifestó John Jairo Arboleda, rector de la UdeA.

Ante este llamado, precisamente, el gobernador de Antioquia indicó que a partir de esta semana los rectores de las universidades públicas en la ciudad, empezando por la UdeA, iniciarán una campaña que se extenderá a la Nacional, el Politécnico, el ITM, “para que la comunidad universitaria se pronuncie sea activista y no dejemos dañar los centros universitarios”, señaló el mandatario.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Universidad Nacional sede Medellín, indicó que este lunes se llevará a cabo una asamblea de estudiantes.

“Yo me atrevería a plantear un escenario de que hay un cese de actividades académicas nuevamente, esto nos llevaría a nosotros a la necesidad de mirar algún tipo de modificaciones desde el punto de vista institucional, pero por el momento la universidad está completamente tranquila, abierta y vamos a mantenerla así”, indicó Restrepo.

La apertura de la Universidad de Antioquia será a las 8:00 a.m. con una invitación a la comunidad universitaria para participar en un acto en el que se rechace los hechos violentos y actos vandálicos contra el campus.