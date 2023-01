Este ‘hombre araña’ no es un superhéroe sino un problema para la Policía

El ruso Pavel Gogulan desafió en dos ocasiones a las autoridades en Colombia y acaba de ser alertado: para no terminar preso debe abandonar el país.

Por eso, le dijo a Noticias Caracol, planea salir el jueves hacia Ecuador o Panamá, aunque la Policía le había dado un plazo hasta el domingo.

Al consultársele si planea trepar algún otro edificio antes de partir, respondió a través de una conversación por medio de WhatsApp: “No, dijeron, si no me voy hasta el domingo, me meterán en la cárcel por 3 años. Si voy a otro lado a escalar en Colombia, seré encarcelado durante 6 años”.

Esa fue una advertencia de las autoridades, que además le prohibieron regresar al país durante un año.

Gogulan es conocido como ‘el hombre araña ruso’, ha escalado más de 200 edificio en diferentes países, los más recientes están en El Poblado, en el sur de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Uno de ellos es el Bancolombia, estructura donde funciona la entidad financiera más importante de la región y uno de los más fuertes de Colombia. Gogulan, de 25 años, lo trepó para "socavar su seguridad", según le dijo a este medio. Y lo logró, sin embargo, al alcanzar el último de los 12 pisos del edificio, fue detenido por la Policía y luego dejado en libertad.

Horas después, cuando se preparaba para dar una entrevista a un medio local, fue requerido de nuevo por las autoridades, quienes en compañía de Migración Colombia, entidad encargada de vigilar el ingreso y la salida del país, le sentenciaron que sus hazañas debían finalizar si no quiería ir preso, algo que según él nunca ha vivido.

Ante este caso, Migración Colombia emitió un comunicado en donde aclaraba que el permiso de ingreso al país de Pavel Gogulan, expedido el 12 de agosto, fue cancelado “y tendrá que abandonar el territorio nacional dentro de los próximos 5 días”.

La decisión fue tomada luego de que las autoridades informaran que el ruso estaba realizando actividades prohibidas.

Así trepó el Bancolombia Pavel Gogulan, el ‘hombre araña ruso’ Foto: Cortesía @pavel_gogulan