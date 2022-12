Este hombre encontró la muerte tras la famosa “llamada millonaria”

El hombre que según las autoridades fue asesinado a golpes cerca de la Plaza Minorista en Medellín, y al que los delincuentes llamaron para decirle que se había ganado un lujoso vehículo, se quedó sin dinero para seguir consignándole a los estafadores y eso le costó la vida.

¿Por qué lo mataron? según las autoridades, por no haber hecho lo que los delincuentes le decían para poder reclamar la supuesta camioneta. En este caso, no pudo hacer la recarga que le exigían a un número celular.

El Coronel John Jairo Rodríguez, comandante de seguridad ciudadana, afirmó que "es importante que a estas llamadas de engaño no les hagan caso, de eso tan buenos no dan tanto. Estos mensajes de que se ha ganado carros, viajes, no hagan caso y verifiquen las llamadas".

Sobre la muerte del joven de 26 años, esto dijeron en su momento las autoridades: “una persona estaba siendo golpeada por supuestos comerciantes, de este sector. Integrantes del cuadrante intentaron salvar la vida del joven de 26 años".

Con la llamada millonaria se ha estafado a miles de colombianos, ahora se conoce este caso, en donde la víctima también pierde la vida. Se investiga por parte de las autoridades de dónde provino la llamada que le hicieron al joven asesinado en este sector comercial de Medellín.