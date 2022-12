Este hombre pidió matrimonio en la final DIM vs Junior y le dijeron que sí

Juan Camilo Pino Santa desde hace meses venía pensando cómo pedirle a su novia matrimonio de una manera divertida, diferente, pero sobre todo llena de amor. Y aunque inicialmente planeaba un viaje a Cartagena, el sábado al enterarse que tenía la posibilidad de conseguir tres boletas para la final no dudó en cambiar su plan.

Era un momento muy especial, coincidencialmente, el DIM que es el equipo de sus amores se disputaba la final en la que conseguiría la sexta estrella y él a su vez celebraba seis años de noviazgo con Aura Cortínez.

Publicidad

“Le conté a mi hermano (Carlos Pinto) y le pareció muy charro, pero me dijo que me ayudaba y también le dije a mi mejor amigo (Ricardo Castaño) y él me dijo que de una, que me colaboraba a poner la pancarta debajo de la tribuna”, así comenzó el reto, ya que tenía menos de 24 horas para organizar la sorpresa.

Luego de tener el letrero gigante que decía “Aura, ¿Quiéres casarte conmigo?”, arrancó a buscar el anillo de bodas y de ahí llegó el dilema ¿cómo ingresar el letrero a los bajos de la tribuna?

“Mi mejor amigo habló con Juan, un hincha que tiene discapacidad, yo no lo conocía hasta ese momento, pero ya está invitado al matrimonio”, dice entre risas Juan camilo.

Juan Sástoque fue el ángel, él le dijo a Juan Camilo que ingresaría el letrero y le indicó que lo mejor era hacerlo en el intermedio del partido.

Publicidad

“Tuve susto en el ingreso, porque vi que a Juan no lo dejaban entrar, a la final le quitaron las varillitas de los lados al letrero y revisaron que no tuviera publicidad”, recuerda Juan Camilo.

Cuando llegó el momento y se extendió la pancarta. Aura ni se la creyó, a pesar de que su nombre no es muy común, pensó que era para otra chica. Sin embargo, cuando vio el anillo, de inmediato dijo ¡Ay, amor. ¿Es en serio?! Y luego gritó ¡Sí!

Publicidad

Este fue el sí que le dio Aura Cortínez a la inusual propuesta de matrimonio de su novio Juan Camilo pic.twitter.com/uKAvA8pNya — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) June 20, 2016

Con las manos arriba como si de un gol del ‘Poderoso’ se tratara.

Tras la dicha de sellar su amor, el DIM también ganó la sexta estrella y eso no fue todo, Juan Camilo preparó en su casa un pequeño festejo con sus suegros para celebrar la gran noticia.