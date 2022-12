Este lunes no habrá agua en Niquía y el martes en El Poblado

Debido a labores de mantenimiento y modernización de la red de acueducto, que incluyen el lavado del tanque Niquía y el cambio de una válvula, no tendrá agua desde las 3:00 p.m. del lunes 13 de julio y las 3:00 a.m. del martes 14 de julio, los sectores comprendidos entre las avenidas 20 A y 42 por las diagonales 50 y 62.

Algunas de las zonas afectadas son: Zona Industrial 3 de Bello, Jardines de La Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra y Ciudadela del Norte. Además de las sedes de: Conasfaltos, Homecenter Bello, Motel Eclipse, Motel Paraíso, Puerta del Norte, Clínica Emmsa, Éxito, Bancolombia y Flamingo, ubicados en el área.

De otra parte, para hacer reparaciones en la red de acueducto, se debe interrumpir el servicio de acueducto entre las 11:00 p.m. del martes 14 de julio, y las 8:00 a.m. del miércoles 15 de julio, en las siguientes direcciones:

De las carreras 43 a 35 por las calles 36 y 16DE.

De las carreras 43A a 29C entre las calles 16 y 5 Sur.

De las carreras 43A a 32 entre las calles 5 Sur y 16A Sur.

De las carreras 44 a 34 entre las calles 16A Sur y 24 Sur.

Incluye 25.831 instalaciones ubicadas en los barrios: El Diamante No. 2, Zúñiga, El Castillo, Los Balsos No 1 y No. 2, Alejandría, Las Lomas No. 1 y No. 2, El Poblado, La Florida (Medellín), Lalinde; El Tesoro, Los Naranjos (Medellín), La Asomadera No. 1 y No. 2, Castropol, San Lucas, San Diego, Barrio Colombia y Villa Carlota.

También las sedes de: Campestre (Cl 16A Sur 34-950), Dann Carlton Belfort (Cl 17 No. 40B 300), Novatempo (Cr 43A, Cl 14-109), Park Hotels (Cr 36B, Cl 11-12), Hotel Medellín Royal (Cr 42, Cl 5 Sur -110), Colegio Palermo De San José (Cl 9 Cr 39-97), Poblado Plaza (Cr 36 Cl 2 Sur -60), Clínica Medellín (Cl 7 Cr 39-290), Colegio Palermo De San José (Cl 9 Cr 39-161), Suramericana (Cr 30 10-81), Mimos (Cr 43 A Cl 25 A-27), Bancolombia (Cr 32 No. 1 B Sur 79 ), Bancolombia (Cr 36 No. 10b 100), Bancolombia (Cl 10 No. 38-63), Bancolombia (Cl 7 Sur No. 42-70), Éxito (Cl (Cl 16 A Sur Cr 34-950), Colegio La Enseñanza (Cl 9 Sur Cr 37-345), Congregación Hermanas Franciscanas (Cl 9 Cr 39-97), Dann Carlton (Cr 43 A Cl 7-50), Edificios Colmena (Cr 43a Cl 1 A Sur-29) y Hotel Alejandría (Cr 36 Cl 2 Sur-60).