Este lunes será demolido edificio de la EDU

A las 7:00 de la mañana de este lunes festivo, se realizará la demolición del edificio en que funcionaba la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, ubicada en el Parque San Antonio.

En el mismo lugar, la EDU construirá una nueva sede moderna, que unificará a las 15 subsedes que tiene la entidad. Se invertirán 8.600 millones de pesos para la construcción del edificio.

La gerente de la EDU, Margarita María Ángel Bernal, manifestó que este nuevo edificio tendrá cuatro elementos muy importantes: serpa sostenible, será inteligente, innovador y va a dignificar a nuestros empleados.

“Este edificio va a tener una chimenea solar que viene desarrollándose con un profesor muy importante de la Universidad de Harvard”, manifestó Margarita María Ángel.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Carlos Alberto Gil Valencia, dijo que “se escoge el día festivo para que sea más fácil, para no afectar la movilidad del centro y a los transeúntes. Estaremos coordinando el Puesto de Mando Unificado (PMU) para el procedimiento. Tendremos dos carros de bomberos para ayudar a mitigar la nube de polvo. Además, sonarán las alarmas respectivas que darán aviso a la implosión”.

Este trabajo de demolición lo realizará la empresa Atila Demoliciones, famosa por haber realizado el año pasado todas las implosiones del edificio Space de El Poblado.