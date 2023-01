Este martes habrá interrupción del agua en varios sectores del barrio El Poblado

EPM informó que se ralizará el lavado de tanques de almacenamiento.

Esto debe hacerse dos veces por año con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

El agua se irá entre las 10:00 p.m. del martes 20 de noviembre y las 4:00 a.m. del miércoles 21 de noviembre.

Los sectores que se verán afectados y que incluyen 9.945 clientes son:

- De las calles 17 sur a 16 sur entre las carreras 25B y 30A.

- De las calles 12 sur a 5 sur entre las carreras 25 y 32.

- De las calles 5 sur a 10E entre las carreras 25 y 29C.

- De las calles 10E a 18 entre las carreras 24B y 32.

Estas direcciones corresponden a los sectores de Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos (Medellín), Las Lomas No. 2, Altos del Poblado y La Asomadera No. 2.

Para mayor información puede llamar al 44 44115.