Este martes hay eclipse solar y hay un lugar especial en Medellín donde lo puede ver

Desde las 2:00 p.m., gratis, podrá disfrutar de un picnic astronómico al aire libre, observación por telescopios y charlas con aficionados y profesionales de la astronomía.

Usted podrá disfrutar de esta tarde cargada de emociones en el Planetario de Medellín .

Aunque el eclipse solar se verá de manera parcial en Colombia, desde el Planetario ubicado en el sector de Carabobo Norte, usted podrá disfrutar de la reportería hecha por expertos en Chile, donde el fenómeno será total.

El Planetario recomienda no ver directamente el espectáculo, aunque sea bonito y fácil de apreciar.

“Aunque sea por pocos segundos, esto podría provocar lesiones oculares y quemaduras en la retina, producidas por los rayos ultravioletas e infrarrojos de la luz solar. Es muy peligroso, así que debes tener especial cuidado con los niños”, indicó el Planetario.



Tips del Planetario