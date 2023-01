Este parque es una reflexión sobre los símbolos del narcotráfico: Claudio Galán

Uno de los hijos de Luis Carlos Galán, excandidato presidencial asesinado por orden de Pablo Escobar, visitó Inflexión y dio un contundente mensaje.

Claudio Galán se expresó durante la ceremonia de inauguración del parque Inflexión, donde estaba el edificio Mónaco, y recordó el daño que el capo le hizo al país, no solo con el crimen de su padre, sino con centenares de otros hechos violentos.

“Derrumbar el edificio Mónaco y construir este parque no es olvidar nuestra historia, no es esconder la verdad”, dijo.

“Al revés, es hacer una reflexión de lo que sucedió , sobre lo que representan esos símbolos, que muchas veces nos los pintan de una manera glamurosa”, añadió el hijo de Galán.

Luis Carlos Galán fue ultimado en un acto público en Soacha en 1989 cuando se perfilaba como ganador de las elecciones presidenciales.

Su postura para aprobar la extradición, que aterrorizaba a Escobar, motivó al capo a asesinarlo.