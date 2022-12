Este sábado comienza el pico y placa ambiental en Medellín y su área metropolitana

De las 18 estaciones de monitoreo poblacional, 13 continúan en color naranja. Eso significa que hay riesgo en la respiración para los habitantes más vulnerables.

La eterna primavera está encapotada, sus montañas resplandecientes se opacan entre un cielo gris, 13 de los 18 puntos de monitoreo poblacional permanecen en naranja, es decir, registran un nivel de material particulado alto que puede ser nocivo para la salud.

El repunte en estos niveles se debe al periodo de transición de la época seca a la lluviosa.

“Lo que normalmente se ubica en la parte de arriba que es una nubosidad que siempre se la lleva el viento, hoy no hay fuertes vientos, entonces esas nubes se quedan en el sitio de arriba y no permiten que los gases suban y no permiten que los rayos entren”, dice Sergio Andrés Orozco, secretario de Medio Ambiente de Medellín.

Para evitar la fase de alerta, las autoridades aumentaron el pico y placa de lunes a sábado, incluyendo motos 4 tiempos y vehículos pesados, manteniéndose los mismos dígitos, a excepción de los sábados, que aplicará de forma rotativa de números pares e impares.

Así queda el pico y placa en el Valle de Aburrá para enfrentar la... Además, los vehículos de carga pesada y con modelos inferiores al 2009 tendrán la medida de 5 de la mañana a 8:30 y de 4 de la tarde a 9 de la noche.

También se aumentaron los operativos de control de emisión de gases en todo tipo de vehículos.

Estas medidas se mantendrán hasta el próximo 7 de abril, siempre y cuando se mantengan los niveles de contaminación altos.