Este sábado la comuna 13 tendrá un tremendo concierto para decirles no a los violentos

Once de estas agrupaciones son de San Javier. La orquesta de la Policía también participará en la jornada y abrirá el evento a las 3:00 p.m.

Con el lema ¡En la 13 la violencia no nos vence! Líderes sociales, agrupaciones culturales y musicales y funcionarios de la Alcaldía quieren lanzar este sábado 5 de mayo un mensaje de esperanza.

En el bulevar de San Javier, ubicado en la calle 42 entre las carreras 105 y 103, será el concierto en contra de la violencia que hasta hace algunos días no dejaba dormir tranquilos a sus habitantes.

En escena estarán Batá Orquesta, Black and White, Kilombo, Choty, Afro Pickup, Rapza, Control Fina, Miami, Radio MC, Bomby y La Toma, además de la Orquesta de la Policía.

Según la secretaria de Cultura de la ciudad, Lina Botero, “la 13 es una comuna que se caracteriza por todo el talento que tiene en sus habitantes. La agrupación La Toma es la gran invitada. El mensaje es para que la comunidad de Medellín se movilice hasta San Javier”.

Imagen: cortesía Alcaldía.