Este sábado la Fiesta del Libro de Medellín tiene preparado su plato fuerte

Este es el antepenúltimo día de la Fiesta del Libro de Medellín, por ello vaya temprano al Jardín Botánico para que no se pierda ninguna de las piezas preparadas para usted.

Charlas de la Tarde

10:00 a.m. Teatro Explora.

Taller. La creación artística desde el pensamiento mítico de las comunidades indígenas de Abya Yala. Vito Apüshana.

Evento con inscripción previa.

3:00 p.m. Teatro Explora

Además de historias contundentes, ¿cómo crear personajes memorables en el cuento? Harold Kremer y Patricia Engel (Eu) conversan con Dulce María Ramos (Ve).

5:00 p.m. Auditorio Parque Explora

Viaje a la semilla, los orígenes de una identidad no resuelta. Pablo Simonetti (Cl) y Felipe Martínez Cuéllar conversan con Joaquín Gómez Meneses.

5:00 p.m. Teatro Explora

Hilando fino. Me tocó ser mujer y me quedé en silencio. María Victoria Uribe de Alarcón.

Convoca: Parque Explora.

7:00 p.m. Auditorio Parque Explora

La fuerza de la palabra ancestral. El momento en que lo oral se volvió escritura para ser reconocido. Fredy Chicangana, Hugo Jamioy y Vito Apüshana conversan con Selnich Vivas.

7:00 p.m. Teatro Explora

Overoles y uniformes militares en la literatura latinoamericana. Escritores que se sumergen en los conflictos sociales y políticos de sus pueblos. Luiz Ruffato (Br), Julián Fuks (Br) y Evelio José Rosero conversan con Fernando Mora.

Salón del Libro Infantil y Juvenil

5:00 p.m. Sala de exposiciones Casa de la Música-Parque de los Deseos

Ilustración para otras sensibilidades. La experiencia de trabajar con la diferencia. Gusti Rosemffet (Arg) y Nel Correa conversan con Liliana Echavarría.

6:30 p.m. Auditorio Salón Restrepo

Relatos variopintos en dos territorios. Identidad en la literatura infantil Brasil-Colombia. Elizabeth Serra (Br) y Nilma Lacerda (Br) conversan con Silvia Castrillón.

Salón de Editoriales Independientes

5:00 p.m.

El quehacer del librero, más cercano al romance que a la intermediación. Rodnei Casares (Ve), Viviana Reyes conversan con Wilson Mendoza.

Salón Iberoamericano del Libro Universitario

6:30 p.m.

Ediciones Uniandes, un proyecto editorial. La edición universitaria y lo que significa ese proyecto, uno de los más vigorosos del sector editorial en Colombia y en el mundo. Julio Paredes (editor Ediciones Uniandes) conversa con Efrén Giraldo (doctor en Literatura). Convoca: Editorial UPB

7:30 p.m.

Identidad y ética. Esta serie de autores presentan la respuesta al problema de la debacle de la esperanza, al ser humano que no quiere vivir, perdió la posibilidad de crear, soñar o está sometido al adormecimiento del vestigio de la racionalidad instrumental que lo redujo a lo mecánico, al dato, a la razón sin mística, sin trascendencia y sin diálogo. Conversan Bayron León Osorio, Hernán Cardona y Diego Alonso Marulanda.

Salón de Nuevas Lecturas

5:00 p.m.

Érase una vez en la era digital. Lizardo Carvajal (LuaBooks) y David Ríos (Capitán Butrón) conversan con Catalina Holguín (Manuvo).

Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad

2:00 p.m. Salón Restrepo Jardín Botánico

Novela negra como herramienta de enseñanza. Un acercamiento al mundo de posibilidades que nos ofrece la novela negra para el trabajo en el aula o espacios de mediación. Osvaldo Reyes (Pa).

Biblioteca Pública Piloto

1:00 p.m. Salón La Piloto

Orquideorama

Patrimonio sonoro BPP. Memorias de audio de Marta Traba.

3:00 p.m. Salón La Piloto

Orquideorama

Narrar con dibujos. Taller de narrativa gráfica y cómic con Entreviñetas. Presenta Daniel Jiménez.

5:00 p.m. Salón La Piloto

Orquideorama

Anuncio para la Ciudad. El Fondo de Cultura Económica de México y La Biblioteca Pública Piloto de Medellín, comparten una importante noticia para la ciudad.

5:45 p.m. Salón La Piloto

Orquideorama

Hablemos sobre escritores latinoamericanos. Mario Jursich conversa con Fabianne Bradu (Fr). Apoya: Fondo de Cultura Económica.

7:00 p.m. Auditorio Aurita López Jardín Botánico

Viaje al origen del Nadaísmo. Guillermo Cardona y David Escobar Parra conversan con el escritor Eduardo Escobar.