Estefany, la vendedora que le dio la suerte al apostador que se ganó 26 mil millones del Baloto

Aunque esta mujer vendió el billete al nuevo multimillonario, vive una paradoja: no tiene casa propia y tampoco cómo pagar sus estudios.

Lo cuenta con una sonrisa en el rostro, la que le permite sentir alegría por el apostador que ganó el premio mayor del Baloto y se hizo acreedor de una suma de 26 mil millones de pesos, con una apuesta manual en la que escogió los seis números ganadores.

Con estos números cayó en Medellín en Baloto por un valor de 26 mil millones de pesos Es la primera vez que Estefany Castro vende un premio multimillonario, pues desde hace cinco está trabajando en la empresa. Sin embargo, la cifra más grande que había entregado eran 10 millones de pesos. Según ella esta suma ganadora aseguraría el futuro de cualquier persona.

“¿Qué no haría (risas)? Es que eso es demasiada plata, no sé, pues obviamente es asegurar el futuro de los hijos, la casa que, en mi caso, pues no tengo y cómo seguir estudiando”, dice.

Javier Amaya, vicepresidente comercial del Grupo Réditos, manifestó que “es muy satisfactorio compartir con la opinión pública en general el haber vendido el día de ayer el premio mayor de Baloto por 26 mil millones de pesos que cayó para una de nuestras familias antioqueñas”.

El apostador es el ganador número 100 del premio mayor, quien escogió los números de forma manual y espera por recibir el dinero, una suma que pone a muchos a soñar.

Saúl Arcila, habitante de Medellín, aseguró que “enloquecería, compraría de todo, ayudaría a mi pareja, a mi hija, a mi mamá, a toda mi familia, viajaría y haría sonreír a todo el mundo”.

Por su parte, Paula González, dijo algo similar: “me compraría una casa y me iría a pasear; viajaría mucho”.

Yined Carmona indicó que se compraría “una finca, me voy de viaje con toda mi familia, saldría de trabajar, de todo de todo haría”.

La última vez que el Baloto había caído en Medellín fue el 6 de septiembre de 2017 con un acumulado de 62 mil millones de pesos.