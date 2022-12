Esto es lo que debe conocer sobre las medidas para mejorar el aire en Medellín

Según informó Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, habrá cambios en el pico y placa durante los próximos tres días. Tome atenta nota.

Así transcurre la mañana en #Medellín tras el anuncio de las medidas aplicadas para mejorar la calidad del aire https://t.co/7UzXQ8ImuZ pic.twitter.com/iNTciRNp5z — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) March 23, 2017

OJO, esto es lo que usted debe saber y cumplir para que no sea sorprendido por las autoridades, además de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la capital antioqueña.



¿Por qué se están aplicando estas medidas?

Debido a los altos índices de contaminación que se presentan en el aire que están respirando los habitantes de Medellín y su área metropolitana.

En total son tres días consecutivos los que se cumplen decretada la alerta naranja, por lo cual la alcaldía municipal emitió este miércoles alerta roja, representando un inminente riesgo para los ciudadanos.

¿Cuáles son los cambios durante los próximos tres días en materia de pico y placa en Medellín?

Es la medida de choque más importante anunciada por la alcaldía, evítese ser sorprendido por las autoridades y aporte al mejoramiento de la calidad del aire, tome nota:

La movilidad estará prohibida para vehículos según el último dígito de su placa, así:

– Jueves 23 de marzo: 4,5,6,7,8,9

– Viernes 24 de marzo: 8,9,0,1,2,3

– Sábado 25 de marzo: 2,3,4,5,6,7

Para las motos de dos y cuatro tiempos:

– Jueves 23 de marzo: 8,9,0,1,2,3

– Viernes 24 de marzo: 0,1,2,3,4,5

– Sábado 25 de marzo: 4,5,6,7,8,9

Este es el pico y placa ambiental que regirá con seis dígitos por día a partir del jueves hasta el sábado. #CalidadDelAire pic.twitter.com/3z3Wc83CDE — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 22, 2017

¿Habrá cambios en los horarios de pico y placa, de ser así, cuáles son?

Sí, se extenderá durante gran parte del día (jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de marzo) de la siguiente manera:

Entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. de este jueves y viernes, y el sábado de 10:00 a.m a 4:00 p.m.

De infringir la medida de pico y placa, ¿qué sanciones tendré?

Si es sorprendido por las autoridades circulando en horario prohibido de acuerdo a su número de pico y placa correspondiente, incurrirá en un comparendo sancionatorio igual como lo ordena la normatividad.

¿Habrá zonas exentas de pico y placa durante el tiempo de las medidas aplicadas?

Efectivamente, en este punto no hay modificaciones. Se mantienen las zonas exentas de pico y placa tal como se viene aplicando regularmente, de la siguiente manera:

Conoce las vías exentas y las zonas en que rige el #PicoyPlacaMed en la ciudad: pic.twitter.com/vTfiiePpdR — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) February 5, 2017

¿Estas medidas incluyen a los taxis?

No, con esta medida se levanta el pico y placa para los carros de servicio público con el fin de responder a las necesidades de los usuarios que no harán uso del carro particular o la motocicleta por el pico y placa.

¿Habrá modificaciones en el servicio del Metro de Medellín durante estos tres días?

Su operación continuará de manera normal pero sí aumentará la oferta de los trenes durante las horas pico, esto con el fin de responder ante la demanda de usuarios que utilizará este medio de transporte ante las medidas aplicadas.

¿Qué sucede con la circulación de volquetas y camiones?

Se restringe la circulación de este tipo de automotores en el perímetro urbano de Medellín hasta que finalice la medida. Solo podrán circular entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. desde el jueves 23 de marzo hasta que finalice la medida, con esto dejarán de circular el 30% de estos vehículos.

Se restringe la circulación de volquetas y camiones hasta que finalice la medida. Con esto dejarán de circular el 30% de estos vehículos. pic.twitter.com/igdi8UlNFc — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 22, 2017

¿Qué pasará con las industrias y fábricas que aportan en gran magnitud a la contaminación del aire en Medellín?

Según las declaraciones de Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, estas medidas se están tomando de manera urgente luego de ser emitida la alerta roja en su primera fase.

Luego se analizarán los resultados y se pondrá el foco en las acciones que tanto fábricas como el sector industrial deberán aplicar para contribuir con el mejoramiento del aire en la ciudad y su área metropolitana.