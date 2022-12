Esto es lo que debe saber del nuevo pico y placa de seis dígitos en el Área Metropolitana

La medida fue decretada a raíz de que 12 de las 18 estaciones de medición de calidad del aire están en rojo. Comienza a regir desde este miércoles.

Área Metropolitana, en alerta por contaminación ambiental: hay... ¿A qué horas comienza a regir el nuevo pico y placa?

Según publicó el Área Metropolitana, los carros particulares cuyo modelo es posterior a 1996 tienen restricción desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y desde las 4:00 hasta las 8:00 p.m.

Los modelos 1996 y anteriores desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Mañana miércoles comienzan los números de placa terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Esos mismos horarios rigen para las motos de dos y cuatro tiempos. Y este miércoles cobija a los números de placa que inician en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

¿Y para los camiones y las volquetas?

Esos automotores tienen el mismo horario de restricción, pero dependiendo del modelo.

Así las cosas, los camiones y volquetas modelo posterior a 2009 tienen pico y placa desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y desde las 4:00 hasta las 8:00 p.m.

La circulación de los modelos 2009 y anteriores está restringida desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Su restricción inicia este miércoles con los números terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

¿Hasta cuándo irán esas medidas?

Según el Área Metropolitana, el viernes se evaluará la condición de las estaciones de medición del aire para determinar si se extienden o culminan ahí.

Esta es la tabla del pico y placa para los tres días:



🚨¡Atento! El @Areametropol acaba de declarar #EstadoDeAlerta. Este es el pico y placa ambiental que regirá los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de marzo. pic.twitter.com/A8idoFyudm — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) March 6, 2018

¿Qué pasa si se incumple la medida?

Los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad le podrán interponer una multa de 390.615 pesos e inmovilizarle el vehículo.

¿Hay vías exentas?

Solo por el miércoles 7 de marzo. Según la Secretaría de Movilidad, el jueves 8 y viernes 9 las vías exentas no aplicarán.



¿Por qué se decreta la medida?

Porque 12 de las 18 estaciones de medición de calidad del aire aparecen en rojo, lo que significa que existe algún riesgo para realizar actividades en el aire libre para poblaciones en riesgo como adultos mayores (60 años en adelante) y niños.

¿Por qué se presenta esta situación?

Según el Área Metropolitana, que es la autoridad ambiental en la región, las condiciones meteorológicas que registra el Sistema de Alertas Tempranas de esa entidad (Siata) son desfavorables para la dispersión de contaminantes ya que se presenta poca radiación y alta nubosidad en la superficie.