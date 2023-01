Esto es lo que dice la Contraloría en su informe sobre la construcción de Hidroituango

En el documento, el ente asegura que se repitieron errores de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo y que se está poniendo en riesgo al país.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento , elaborado por Luis Fernando Alvarado Cárdenas, contiene en sus 422 páginas fuertes señalamientos por presuntas irregularidades que constituyen los 35 hallazgos administrativos realizados por un equipo de 15 auditores.

Los profesionales evaluaron la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento de Hidroituango y el cumplimiento de la Licencia Ambiental (-L.A. 0155) desde su etapa previa de expedición incluyendo el seguimiento y control que revisaron la construcción de la obra.

Y realizaron 35 hallazgos administrativos, 29 tienen presunta incidencia disciplinaria, ocho penales y dos de otras instancias.

Por eso, escribieron: “Lo encontrado por la Contraloría General de la República en la presente auditoría de cumplimiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, CORANTIOQUIA y CORPOURABÁ en el proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango junto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, debe poner en alerta al país, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, porque este tipo de megaproyectos no sólo deben partir de estudios y diseños suficientes, reales y con el grado de detalle requerido, que le permita a las autoridades responsables tomar sus decisiones de aprobación o no, sobre bases técnicas plenamente sustentadas”.

Las conclusiones de la Contraloría

Una de las principales conclusiones del informe es que la ANLA “no fue informada de algún evento ocurrido en el Sistema Auxiliar de Desviación - SAD en el mes de mayo de 2017. (...)”.

“Lo anterior a criterio de la (Contraloría Delegada para el Medio Ambiente de la Contraloría General de la República) CDMACGR constituye una seria omisión de por parte de los operadores del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero ltuango (PHE PI)”, dice el texto.

El ente cuestionó también a EPM y al Ministerio del Interior en sus conclusiones por fallas en la identificación de las comunidades étnicas en inmediaciones del proyecto.

“Existen serias deficiencias en la identificación, caracterización y registro de las comunidades étnicas por parte del Min-Interior quien tiene dicha competencia a su cargo, pero también serias deficiencias en el Seguimiento y Control realizado por la ANLA al PHE PI, dado que en su papel de seguimiento y control debió identificar dichas comunidades”.

“De acuerdo con la Licencia Ambiental (Res. 0155/09) el Área de Influencia del PHE Ituango va hasta el corregimiento de Puerto Valdivia, sin embargo, dadas las situaciones de emergencia ocurridas desde el pasado 28 de .abril, de la cual se desprende que los impactos y efectos físicos, sociales y ambientales tienen una cobertura mucho mayor que incide incluso en los departamentos de Sucre y Bolívar. Existe una deficiente identificación, caracterización y determinación del área de Influencia asociada a este PHE Ituango”.

“De la evaluación realizada es claro que existen serios rezagos en el cumplimiento de los varios de los requerimientos y obligaciones asociadas a los componentes ambientales y sociales establecidos en la Licencia Ambiental. Se le da una mayor preponderancia al cumplimiento de hitos de obra en tanto que los requisitos y exigencia ambientales y sociales están rezagados”.

Al conocer el informe de la Contraloría, la ANLA rechazó algunas de sus conclusiones y escribió en Twitter: "La ANLA considera erróneo e impreciso informe de la Contraloría sobre Hidroituango. Hace afirmaciones que exceden competencia de ANLA. Las licencias previenen, mitigan y controlan impactos ambientales, no son responsables de los diseños de las obras".



