Esto es lo que saben las autoridades del asalto masivo en la autopista Medellín-Bogotá

Cerca de 40 personas fueron las víctimas de un asalto masivo que se registró en pleno derrumbe en la autopista Medellín-Bogotá, a 20 minutos del peaje de El Santuario, oriente antioqueño.

Según la Policía, cinco personas extranjeras habrían sido los responsables de intimidar a los pasajeros de buses, camiones y motocicletas.

“De acuerdo con lo que hablamos con los afectados, y con personas del sector, hay unos ciudadanos de nacionalidad venezolana que estarían inmersos con los hechos”, indicó el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia.

Uno de los afectados denunció que impactaron su vehículo con un arma de fuego porque se negó a detenerse.

“Metió el tiro y me dijo: ‘si no me abre le pego con él de verdad’ y comenzaron a darle duro a eso (el parabrisas) y me apuntaban a la cabeza, ¿ahí qué puede hacer uno?”, relató una de las víctimas del atraco.

“Aquí lo que nos indican los transportadores y los conductores es que son armas traumáticas, en particular nos informan de una sola de ellas, las otras eran armas blancas. Un vehículo que no quiso hacer el pare, al momento de la señal de estos sujetos, es impactado en el parabrisas”, expuso el coronel Cabra.

Según las autoridades, fueron cerca de 13 los vehículos asaltados y no han recibido las denuncias de los afectados.

“Son muy pocas las denuncias sobre el particular que nos dan las luces correspondientes para determinar las características morfológicas de los agresores. Sin embargo, estamos recolectando unos elementos materiales probatorios, tenemos ya un ejercicio muy adelantado en fuentes humanas”, sostuvo el alto oficial.

De acuerdo con la Policía, las primeras hipótesis indican que estas personas no pertenecen a ningún grupo delincuencial.