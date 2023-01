Esto es lo que se necesita para ser silletero, una tradición que va de generación en generación

El Desfile de Silleteros llega a su versión número 61, gracias al compromiso de las familias que no dejan perder esta representación de cultura antioqueña.

En Santa Elena, en la finca de la familia Londoño se cultivan las flores que adornan las silletas tradicionales pero para cargarlas se necesita una herencia.

"Vengo de una familia silletera de abuelos y padres silleteros pero no desfiló en Medellín porque necesito de un contrato, de un permiso que solo lo tienen mis papás y debo esperar a que ellos me lo hereden", explicó Diego Álzate Londoño.

Es una tradición por la que hay que esperar con paciencia.

Diego está a la espera de que su madre le ceda el contrato pero en su casa son 12 hijos, "y si mi mamá me lo hereda a mí se van a enojar mis otros 11 hermanos y hermanas", contó a Noticias Caracol.

En la familia de Diego, su esposa Diana es quien carga la silleta en el desfile mientras él le ayuda cultivando las flores y armándola.

Por esta razón, cada año, se revive la tradición silletera y la esperanza de cargar con orgullo su cultura y su trabajo.

