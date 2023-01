“¡Esto no es un juego!”: alcalde de Medellín sobre polémico juego de mesa alusivo a Pablo Escobar

Empresa norteamericana lo comercializa en Francia, Inglaterra, Alemania y Países Bajos, entre otros.

El polémico juego de mesa ‘Pablo Escobar, the board game’, revive las estrategias y negocios del capo.

“Esto no es un juego, los valores no son un juego, la cultura de la ilegalidad no es un juego. Es mucho el sufrimiento que ha dejado el narcotráfico alrededor del mundo”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Para los ciudadanos, con juegos como este, el nombre del extinto capo vuelve a proyectarse como negocio en el mundo, y de nuevo, se estigmatiza al país, cuyo mapa, incluso sale en la tabla del juego.

“Me parece absurda la idea de que sigamos patrocinando el narcotráfico desde diferentes acciones, yo creo que la memoria hay que conservarla y saber que el narcotráfico a nosotros nos trajo demasiadas cosas malas”, expresó Julián Ceballos, habitante de Medellín.

“No estoy de acuerdo con que vuelvan a revivir esos sucesos debido a que ya hace mucho que pasó y no hay necesidad de empezar a revivirlo”, añadió Margarita López.

Por su parte, el alcalde reiteró el llamado a respetar las víctimas del cartel de Medellín.

“Hoy no hay un solo país en el mundo o una ciudad que no haya sido víctima del terrorismo, y todos tenemos que ser solidarios y tenemos que entender que hay que acabar con esa cultura mafiosa, quienes hacen eso tienen una ignorancia atrevida”, señaló el mandatario.