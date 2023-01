“Esto no fue hecho a puerta cerrada”, exgerente salió en defensa de EPM por investigación

Los señalamientos del fiscal general de la nación sobre la empresa y el contratode Hidroituango levantaron ampolla en algunos sectores de Medellín.

Para el docente de la Universidad de Antioquia, Oswaldo Ordóñez, el problema de la hidroeléctrica está basado en la aceleración de las obras que pasaron por encima de permisos ambientales y diseños originales.

“Esa galería no estaba ni diseñada, ni aprobada en la licencia ambiental, sino que fue hecha digamos en la aceleración y de la premura que necesita el proyecto para poder entregar generación en noviembre” señaló Ordóñez.

Además, aseguró que no contaban con todos los estudios y las condiciones geomecánicas y geotérmicas para garantizar la estabilidad total de la obra.

“En los últimos años EPM y algunas empresas se dedicaron a ponerle mucho cuidado a la parte financiera, a la parte jurídica, al balance y con esas cosas poco a poco se va descuidando lo que es la estabilidad y seguridad en las obras de ingeniería”, agregó el docente.

Sin embargo, el exgerente de EPM, Federico Restrepo, salió en defensa de la empresa y recordó que es una de las cinco más importantes y sólidas del país.

“Se tomaron con absoluta sujeción a la transparencia, a los principios éticos, cuando se toma la decisión de que EPM sea la que ejecute este proyecto”, manifestó Restrepo.

También le salió al paso a las declaraciones del fiscal.

“Esto no fue hecho a puerta cerrada por allá a oscuras delante de nadie, esto fue hecho de común acuerdo con la sociedad, fue la sociedad y eso da cuenta de una cantidad de publicaciones de medios de la época que así lo demuestran”, indicó el exgerente.

Noticias Caracol busco a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango, para la fecha de los hechos (2010), pero no fue posible tener comunicación.

En contexto: Así se otorgó a EPM el desarrollo hidroeléctrico más importante del país

Presuntas irregularidades halladas por la Fiscalía en Hidroituango