Estos audios demostrarían que disturbios en Atanasio Girardot fueron premeditados

Tras la reunión de crisis entre dirigentes del club Atlético Nacional, representantes de la barra Los del Sur, implicada en los desmanes del pasado domingo, 16 de abril de 2023, y autoridades tanto locales como nacionales, se llegó a la decisión de que el partido del próximo jueves entre el equipo verdolaga y el Melgar de Perú por la Copa Libertadores no se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

“No se juega el jueves en la ciudad de Medellín porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo. Los mecanismos que hemos habilitado para concertar, para acercar a los representantes del club, a los representantes de las barras, con la mediación de la Administración distrital, todavía no hemos sido capaces de lograr un acuerdo para que Medellín tenga la garantía de que no van a haber disturbios”, declaró el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado.

Sin embargo, en la noche de este lunes se confirmó que el estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del Atlético Nacional para el partido del jueves por Copa Libertadores contra el Melgar.

¿Los disturbios en el Atanasio Girardot fueron premeditados?

Entretanto, se conocieron una serie de audios de al parecer algunos barristas de Los del Sur, en los cuales se comprobaría que lo sucedió en el estadio Atanasio Girardot ya había sido planeado.

Uno de los audios publicados anticiparía lo observado este domingo en la parte baja de la tribuna sur del estadio de Medellín antes del partido entre Nacional y América de Cali.

“Se van a tomar todo el espacio de abajo hasta donde van las vallas, toda la instrumental se va a parchar ahí donde van las vallas, todo va a ir hasta ahí pa que no se parche ninguna logística de Nacional”, dice un presunto integrante de Los del Sur.

Pese a que dijo desconocer su origen, Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, es mencionado en uno de los audios supuestamente planeando el ataque.

“Pipe Muñoz dijo que se mete al pasillo de preferencia y va a encarar a Benjamín, que el que lo quiera seguir, que bienvenido sea. En partidos de Conmebol, hacer sancionar a Nacional económicamente”, agrega el supuesto barrista.

Después de la trifulca que dejó 89 personas heridas, unas declaraciones del presidente de Nacional, Mauricio Navarro, en Noticias Caracol levantaron polémica.

“Si el alcalde (Daniel Quintero) ahora sale a decir que no vamos a tener estadio para los próximos partidos ni de Copa ni de liga, entonces, si es así, nos tendremos que ir a jugar a otro lado y el alcalde tendrá que decir que Nacional fue expulsado de la ciudad, como parece ser”, expresó Navarro.

Por su parte, el alcalde Daniel Quintero, desde Guatemala, aseguró en su Twitter de manera desafiante: “Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado… No me conoce, definitivamente”.

Preocupación en todo Colombia

Lo ocurrido en el Atanasio Girardot no solo preocupa en Medellín, pues los hechos violentos generaron de nuevo temor y preocupación en jugadores e hinchas de todo el país, pero también en el Gobierno nacional y dirigentes del fútbol. Todos piden diálogo.

“De parte de los futbolistas hay mucho temor, que sean agredidos en cualquiera de los estadios, de los aeropuertos, en los sitios de entrenamiento”, aseveró el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche.

Esta declaración del director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas refleja el sentimiento de muchos que hoy viven con el fútbol colombiano. Es que lo que debería ser pasión y emoción por parte de sus hinchas no se logró en ese partido que terminó en una batalla campal.

Para la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el fútbol debería unir a hinchas y equipos, y no ser escenario de violencia para mostrar inconformidad.



"Necesitamos saber de fondo cuáles son las solicitudes y necesitamos llegar por la vía del diálogo a que esto no se repita. Por favor, esto no se debe repetir más y creemos que el Ministerio juega un papel fundamental aquí, en términos de promover el barrismo social en pro de todo lo que implica las acciones comunitarias para los jóvenes", declaró la ministra Rodríguez.

Es por eso que la ministra espera que ellos y sus directivos logren una mesa de diálogo para limar asperezas. Pero, por el lado de la Dimayor, el ambiente es de tensión con las barras y sus equipos.

“Nacional está tomando unas decisiones administrativas que, si bien algunas partes de sus seguidores no están de acuerdo, pues no se debe reaccionar de esa manera con esa violencia exacerbada que vimos ayer en el Atanasio", indicó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Lo hecho, hecho está, el Atanasio Girardot quedó vacío, el partido sin jugar y una comisión nacional dirigida por los ministerios del Interior y del Deporte que evaluará esta situación fue aplazada hasta el próximo 27 de abril.