Estos delincuentes robaban a abuelitos en cajeros con el truco del ‘cambiazo’

Con un ‘cambiazo’ el delincuente engañaba al adulto mayor que realiza una transacción en un cajero electrónico.

En cuestión de segundos le cambia la tarjeta débito a su víctima simulando que le está prestando una ayuda.

La banda delincuencial actuaba en los cajeros externos de las sedes bancarias de la ciudad de Medellín. Los rostros de los ladrones quedaron grabados en las cámaras de seguridad, lo que le permitió a la Policía identificarlos y capturarlos.

Por lo menos cien adultos cayeron en las trampas de estas personas, de nacionalidad venezolana.

“Eran veinte ciudadanos venezolanos en cinco departamentos del país. Las víctimas, que son más de cien, eran mujeres y adultos mayores”, indicó Natalia Andrea Rendón, directora seccional de Fiscalías.

La banda se movía por distintas ciudades del país, bajo el mismo modus operandi. Clientes y usuarios de cajeros electrónicos andan temerosos cuando ingresan a los cajeros para retirar dinero o hacer una transacción en línea.

Las autoridades insisten en las recomendaciones.

“La Fiscalía hace un llamado a abuelas o abuelos, que no vayan solos, utilicen cajeros en centros comerciales y no en sitios apartados, que no acepten ayudas y, de ser necesario, pidan ayuda solo a empleados bancarios”, indicó Natalia Andrea Rendón, directora seccional de Fiscalías.

Según la Fiscalía , todos los capturados quedaron con medida de aseguramiento.