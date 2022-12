Estos dos hombres desnudaron la seguridad del custodiado búnker de la Fiscalía en Medellín

Ubaldo de Jesús Pamplona, temido delincuente del oriente antioqueño, y un experto en delitos informáticos escaparon el viernes.

El primero de ellos es un exmilitar que se desempeñó en el Gaula, conocido como ‘El Gato’. Ha sido detenido en varias oportunidades y condenado por diversos delitos.

Las autoridades lo habían capturado en septiembre en Chinchiná (Caldas), para que respondiera como presunto jefe de la banda Los Pamplona, que atemoriza con extorsiones, distribuye drogas y ejecuta asesinatos en varios municipios del oriente antioqueño.

Dos presos se fugaron de la Fiscalía en Medellín cortando un barrote... El otro es Milton Alexander Sarmiento Díaz, de 43 años. Este hombre nacido en Sibaté (Cundinamarca) también ha estado bajo el ojo de la justicia en varias oportunidades, una de ellas por delitos contra la seguridad pública.

Ambos escaparon el viernes 3 de noviembre a las 5:00 de la tarde del complejo entramado arquitectónico en el que la Fiscalía invirtió al menos 8.500 millones de pesos y que tardó unos cinco años en ser construido en el barrio Caribe de la capital antioqueña.

Según Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín, los dos delincuentes lograron escabullirse del búnker luego de cortar uno de los barrotes de la celda de paso que compartían con otros 82 presos –a pesar de que tiene capacidad para 30- y al hacerse pasar como funcionarios.

Noticias Caracol conoció que la celda en la que ellos estaban se encuentra en un sótano de la parte sur del grupo de edificios de 28 mil kilómetros cuadrados, justo al frente de la calle Barranquilla.

Para escapar, ‘El Gato’ y Milton Alexánder tuvieron que burlar los dos controles que hay de ingreso a la celda que ocupaban. Uno de ellos similar a los torniquetes que dan ingreso a los usuarios del metro de Medellín o el Transmilenio en Bogotá y que está bajo supervisión de un funcionario las 24 horas del día.

González Flechas manifestó que los dos detenidos huyeron por la puerta principal del búnker, por lo que los delincuentes tuvieron que caminar al menos 200 metros entre el extremo sur y el norte para acceder a dos importantes controles.



En uno de ellos –el más importante y complejo- hay un escáner similar al de los aeropuertos, que permite revisar que quienes ingresan a la Fiscalía no lleven consigo armas o algún elemento que permita atentar contra algún funcionario, y quienes salgan no se vayan con pertenencias –carpetas con investigaciones, armas, archivos, documentos de la seccional Medellín- del ente investigador.

Allí por lo menos cinco funcionarios tienen acceso a cámaras, están armados y llevan consigo radioteléfonos. Estos comunicadores les permiten controlar quién se identifica como visitante y quién no, para determinar que no haya peligro entre los cerca de 850 funcionarios que laboran para disminuir la criminalidad en la ciudad.

El aparato es operado por una persona de una firma de seguridad, pero allí siempre hay, al menos, un funcionario de la Fiscalía supervisando al personal. Este es encargado de solicitar las cédulas, requisito indispensable para acceder al búnker, verificar los antecedentes de quien ingresa y retenerla, a cambio de un ficho, para garantizar que el visitante salga por el mismo lugar, que da al último control antes de pisar la autopista norte en Medellín, después de Punto Cero.

En este último hay otro escáner, vigilado por un empleado de una firma de seguridad y otro funcionario de la Fiscalía.

Al burlar esos cuatro controles, los dos delincuentes desnudaron las falencias de seguridad del búnker de la Fiscalía en Medellín. Sin embargo, funcionarios del organismo –que prefieren el anonimato- se preguntan si en realidad los dos hombres salieron caminando del búnker y se atreven a dar otra hipótesis, la de que los delincuentes fueron sacados en un carro.

