Estos serán los sectores de Medellín y Bello donde habrá interrupción del servicio de acueducto

Este lunes, la Empresa de Servicios Públicos de Medellin (EPM) informó que por el lavado de tres tanques y mantenimiento es necesario interrumpir el servicio.

En Medellín la interrupción será a partir de las 2:00 p.m. de este lunes 26 de febrero a las 2:00 a.m. del martes 27. Incluye a 5.907 clientes que residen en los barrios: San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

Estos son los sectores:

De las carreras 17 a 18A entre las calles 56 y 56EE.

De las calles 56EE a 56F entre las carreras 24B y 25BB.

De las calles 56F a 57A entre las carreras 18BA y 23.

De las calles 57A a 57E entre las carreras 18CC y 24AA.

De las calles 57E a 57F entre las carreras 24 y 18D.

En Bello la interrupción incluye a 39.093 clientes y se llevará a cabo entre las 10:00 a.m. del martes 27 de febrero hasta las 4:00 a.m. del miércoles 28.

Vea aquí los sectores:

De las calles 44 a 55 entre las carreras 43 y 59.

De las calles 56 a 68 entre las carreras 46 y 59.

De las calles 54 a 63 entre las carreras 58 y 65.

De las avenidas 42 a 49 entre las diagonales 50 y 61.

De las calles 42 a 49A entre las carreras 54 y 59.

De las carreras 53 a 58 entre las calles 50 y 57D.

Los barrios afectados en el norte del Valle de Aburrá son: Zona Industrial, Panamericano, Ciudad Niquía, La Ciudadela del Norte, Las Granjas (Bello), Centro, Prado, La Estación, Manchester, Rincón Santo, San José Obrero, Santana, Congolo, Andalucía, El Rosario (Bello), Pérez, Suárez, Salento, Central, Puerto Bello, El Mirador, Pachelly, Los Alpes (Bello), El Ducado, La Aldea (Bello), Altos de Niquía, Espíritu Santo, Playa Rica (Bello), El Carmelo, Marco Tulio Henao, Urapanes, Niquía Bifamiliar, El Trapiche, La Selva, El Cairo, Buenos Aires (Bello), El Paraíso, La Milagrosa (Bello), Briseñito, El Porvenir, La Mesa, Altavista (Bello) y Nazareth.

EPM recomendó tomar las provisiones del caso y presenta excusas a la comunidad por las incomodidades que pueda ocasionar esta situación.