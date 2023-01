Estos son los agüeros de los paisas para dejar las malas energías en el año viejo

Los antioqueños no se quedan atrás en costumbres y tradiciones para atraer los buenos deseos y la suerte para 2019.

Se acaba el año y la nostalgia se apodera de más de uno, por ello miles de paisas buscan olvidar lo malo del 2018 y acuden a la tradición para atraer la mejor energía al año nuevo.

“Para que me llegue la prosperidad y la abundancia para este año 2019, tengo comprar las siete hierbas dulces y las siete hierbas amargas”, cuenta Carmen Giraldo.

Hierbas, esencias, entre otros productos es lo más apetecido por los compradores en el centro de Medellín. Pero lo que más ha llamado la atención para el próximo año 2019 es el baño de siete hierbas dulces y se supone que ayuda para la buena suerte.

Otro de los productos más apetecidos es el ramo de la abundancia

“El ramo de la abundancia son flores de ajo, lleva ruda, pino, eucalipto, botón de oro, espigas y botón de abajo, y se arregla varias maneras es lo más novedoso que vendemos, es para que aleje las malas energías y atraiga las buenas energías”, señala Nancy Chavera.

Hay quienes la tradición los lleva a superar la fe.

“Hacemos las espigas para la prosperidad, todo este ritual el 31 junto con los velones, hacemos oraciones, pedimos por las cosas del 2019 y despedimos el 2018, y realmente nos ha funcionado nos fue muy bien, no nos falta el trabajo, económicamente nos ha ido bien”, expresa Martha Cevallos.

