Estos son los cambios del tranvía de Ayacucho y las líneas 1 y 2 de Metroplús por Tour Colombia

La carrera que inicia este martes por las calles de Medellín también genera modificaciones en estos servicios de transporte.

El Metro de Medellín informó sobre los cambios en el servicio tanto del tranvía de Ayacucho y las líneas 1 y 2 de Metroplús debido a la competencia ciclística Tour Colombia 2.1, que tendrá lugar en la capital antioqueña y otras vías del departamento.



Martes 12 de febrero

La línea 1 de buses prestará su servicio únicamente entre las estaciones U. de M- Industriales y Hospital- Aranjuez, entre las 9 a.m. y las 3:00 p.m. Es decir que el servicio entre las estaciones estaciones U. de A e Industriales estará suspendido.

En cuanto a la línea 2 el servicio se verá interrumpido en su totalidad en este mismo horario, debido a que no habrá circulación por la Av. Oriental.

El tranvía estará operando entre las estaciones San José-Oriente entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. La estación San Antonio Tranvía no prestará servicio por restricción en la Av. Oriental.



Viernes 15 de febrero

La línea 1 operará solamente entre las paradas U. de M-Industriales y Hospital- Aranjuez entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m.

En los cruces de la Av. 80 con calle 30, las líneas 1 y 2 operarán de manera controlada con apoyo de agentes de tránsito y Policía quienes permitirán el paso del sistema por el lugar.

De la misma manera, el paso estará controlado en la Av. Barranquilla con Av. Ferrocarril.



Domingo 17 de febrero