Estos son los cierres viales de este fin de semana en Medellín

Este domingo 15 de febrero, entre las 7:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m., estará cerrado un tramo de la vía de descenso de Las Palmas, esto con el fin de que el evento deportivo 12K Palmas Medellín se desarrolle sin peligros.

Así lo dio a conocer Jorge Gutiérrez, coordinador del proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente, quien añadió que el cierre será solo de un carril.

La calzada de ascenso por Las Palmas hacia el Oriente antioqueño funcionará de manera normal.

La Secretaría de Movilidad informó, a su vez, que mañana sábado 14 de febrero entre las 9:30 a.m. y 12:30 del mediodía habrá cierre en las vías cercanas a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, por la Cuarta Clásica Héroes de la Patria.

Y desde hoy y hasta el 26 de febrero, entre las 8:30 a.m. y hasta las 5:00 p.m., habrá cierre parcial del carril occidental de Carabobo, en el centro de la ciudad, entre las calles 65 y 67, por la construcción de redes de acueducto.