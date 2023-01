Estos son los documentos que tienen en aprietos al general (r) Romero

Noticias Caracol tuvo acceso a los papeles clave en la investigación contra el oficial detenido por presunta corrupción.

Varias denuncias que fueron sepultadas en su momento por Romero, hoy están en poder de la Fiscalía.

El ente acusador está convencido de que el general en retiro Jorge Horacio Romero Pinzón no solo es la cabeza de una organización criminal que amañó a su antojo la contratación de la Cuarta Brigada del Ejército para enriquecerse, sino que utilizó todo su poder para evitar que la justicia lo tocara.

Tal como lo reveló Noticias Caracol, Romero sepultó hace más de dos años, con su puño y letra, las denuncias de corrupción que hoy lo tienen en apuros.

Ni más ni menos que la supuesta cadena de coimas en 26 contratos por casi 3.300 millones de pesos. Así de ligeramente, el general Romero despachó las denuncias en 2017.

"Los hechos que se narran en la queja son disciplinariamente irrelevantes , que no hace necesario mover el aparato jurisdiccional disciplinario", dice uno de los documentos firmados.

¿Cómo iba a mover Romero la justicia contra sí mismo? Esa es la conclusión de la Fiscalía. Una tesis que refuerzan no solo los testimonios que señalan al oficial en retiro, y a nueve personas más, de haber asaltado la contratación de la Brigada entre 2015 y 2017, sino cerca de 300 interceptaciones en las que quedaría en evidencia un plan para ocultar las pruebas de este zarpazo.



El general, en líos