Estos son los interrogantes que rodean la masacre de geólogos en Yarumal

Lo ocurrido despierta una cantidad de dudas en torno a las condiciones de seguridad en la zona, y si se sabía o no de la presencia de organizaciones criminales.

El crimen, cometido aparentemente por disidentes de las FARC, parecería la punta del iceberg de la violencia en ese territorio por cuenta de una disputa criminal que involucraría también a miembros del ELN y del Clan del Golfo.

El campamento, ubicado en el corregimiento de Ochalí, según fuentes del Ejército, se encontraba a dos kilómetros del anillo de seguridad, dejando en situación de vulnerabilidad a la comisión.

Aparentemente, para poder desarrollar su labor, a los geólogos les resultaba necesario no tener muy cerca el acompañamiento de la fuerza pública. Esto según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien añadió que el Ejército se encontraba a un kilómetro con cerca de 150 hombres.

En contexto: Gobernador de Antioquia denuncia alianza criminal para atacar a geólogos en Yarumal También hay dudas sobre el papel de la multinacional Continental Gold en la seguridad de su cuadrilla, mediante un comunicado, la empresa reconoce que el mismo miércoles, horas antes de la matanza, con base en mensajes "confusos y contradictorios", tomaron la decisión de retirar a su equipo del campamento, medida que no se hizo efectiva esa misma noche, según ellos porque:

"Se basó en la evaluación del mayor riesgo que representaba un largo y complejo desplazamiento nocturno de evacuación".

Amplíe esta información: Continental Gold había decidido retirar a sus empleados de la zona donde ocurrió el ataque El dramático relato de una de las víctimas, obtenido por Noticias Caracol, despierta más dudas por la evidente libertad con la que delinquen las estructuras en esa zona.

"Disparan indiscriminadamente contra las 10, 11 personas que habíamos ahí. Yo estaba al otro extremo de la persona que estaba con una pistola, le pedí a Dios que noa sacara, así fue que tomé fuerza, me abalancé contra de ellos y en el aire en el cruce de disparos me impactaron las piernas".

Vea aquí el relato del sobreviviente: Desgarrador testimonio: sobreviviente de atentado en Yarumal narró cómo asesinaron a sus compañeros ¿Sabía o no el Ejército de la presencia de estos grupos y de cómo delinquen en el territorio? Esta es otra de las interrogantes que empañan el escenario que vive hoy el norte de Antioquia, una región llena de riqueza en sus suelos, pero convertida, en zona de interés criminal.