Estos son los puntos y las rutas que usarán taxistas este miércoles para protestar en Medellín

Conductores llaman la atención sobre la ilegalidad de Uber y la inseguridad para su gremio en el Valle de Aburrá.

“Los taxistas comenzarán a concentrarse a las 4:00 a.m. y a eso de las 6:00 a.m. comenzarán las marchas. No sé cuántos colegas participarán, lo cierto es que hay mucho apoyo porque estamos preocupados por las plataformas ilegales”, afirma Ovidio García, presidente de Fuerza Amarilla.

Los recorridos llegarán a eso de la 1:00 p.m. a La Alpujarra.

“Allí queremos que el alcalde Federico Gutiérrez escuche de nuevo nuestras peticiones. También queremos que la comunidad sepa que somos un gremio humilde, de personas que tenemos familias y muchas ganas de trabajar con respeto, haciendo bien nuestro trabajo”, puntualiza García.

Estos son los puntos de concentración:

En el norte, sobre la autopista Medellín – Bogotá, en el kilómetro 1.

En el occidente: En el Parque de La Floresta.

En el Sur: en la carrera 70 al frente del Aeroparque Juan Pablo II.

En el Oriente: en la calle 49 con carrera 6.

En el Centro Comercial Puerta del Norte.

Y a la altura de la Variante de Caldas.

