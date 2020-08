Estos son los tres jóvenes asesinados en Venecia, Antioquia

En una pequeña vivienda de color verde ubicada en el barrio Los Álamos, en Venecia, Antioquia, se cometió el ataque armado que dejó a tres jóvenes muertos y un lesionado.

Tras un consejo de seguridad extraordinario realizado en la zona por altos mandos policiales, militares y el alcalde local, Óscar Andrés Sánchez, se conocieron las identidades de las víctimas mortales: José David Velásquez, de 19 años (camiseta blanca), Yorman Dávila, de 18 (chaqueta azul), y Juan David Mesa, de 15, asesinados en Venecia, Antioquia.

José David Velásquez, de 19 años, Yorman Dávila, de 18, y Juan David Mesa, de 15, asesinados en Venecia, Antioquia.

“Las víctimas eran cercanas, vecinos, estaban en esa vivienda del barrio Los Álamos, en la casa también se encontraban un adulto y otro menor de edad, esa persona, un sobreviviente, fue escoltada para desplazarla del municipio con el apoyo de la fuerza pública”, dijo el alcalde.

Los vecinos, aún sin salir del asombro, recuerdan con aprecio a los tres jóvenes.

“Verlos por aquí todos los días, y saber que ya no están, que no se van a volver a ver, fue algo muy difícil porque uno no está acostumbrado a eso, sentir los disparos, la gente corriendo, el sufrimiento, el dolor de las mamás, es muy difícil y no nos vamos a acostumbrar a eso. Es muy duro lo que se está viviendo en el país”, manifestó Luz Elena García, una vecina del sector.

Al conocer lo sucedido, los altos mandos militares viajaron a la zona para establecer quienes son los responsables y no descartan un posible ajuste de cuentas por microtráfico.

“Hay una confrontación entre la organización La Miel, un sujeto conocido como ‘la Rata’, quien es el cabecilla de esa organización de tráfico local de estupefacientes, y Los Aguilar”, aseguró el general José Luis Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional.

Las autoridades aseguran que en el municipio no hay registro de estructuraras criminales y señalan a la delincuencia común.