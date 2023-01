“Estoy vivo de milagro”: sobreviviente de atentado en Yarumal espera que se haga justicia

El hombre le reveló a Noticias Caracol detalles de cómo fueron emboscados por grupos al margen de la ley.

"El comandante que venía con esa incursión uno de ellos se identificó como el ELN también, que la incursión venía por las dos guerrillas", señaló.

También narró que él y las otras personas que estaban en el campamento fueron organizados en una fila por los terroristas.

"Era gente muy joven se les notaba el nerviosismo, la impaciencia, en una de esas el comandante se movió a coordinar con ellos, ellos jugaban con los fusiles dentro de su impaciencia, y nuevamente uno de nuestros compañeros les pide humuldemente que nosotros ya nos vamos a ir de la zona, les rogó, les imploró, que nosotros habíamos tenido comunicación con la junta de acción comunal, con la población civil", relató.

Luego de eso vino lo peor, los tres geólogos fueron asesinados con rafagas de fusil y los otros les fueron lanzadas varias granadas.

Vea también: Así fue la multitudinaria despedida de Laura y Camilo, geólogos asesinados en Antioquia "Disparan indiscriminadamente contra las 10, 11 personas que habíamos ahí, yo estaba al otro extremo de la persona que estaba con una pistola. Le pedía a Dios que nos sacara, así fue que tomé fortaleza me abalancé contra ellos y en el aire, en el cruce de disparos me impactan las piernas, me arrastre y ellos procedieron a dispararnos detrás de nosotros", aseguró.

Con tres heridas en las piernas y el abdomen este hombre se arrastró y trató de ayudar a sus compañeros.

"En las pocos noches que han pasado no he podido dormir bien pensando en mis compañeros", agregó.

Dice que tiene miedo y espera que se haga justicia.

