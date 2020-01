Perros antinarcóticos para buscar drogas serán usados en dos colegios de Envigado

Así, la Policía controlará el ingreso de estudiantes a las instituciones públicas de ese municipio. La polémica iniciativa busca alejar las ollas de vicio.

Cada estudiante será olfateado por los perros de antinarcóticos antes de su ingreso. La medida busca impedir el acceso a los colegios de sustancias prohibidas y de armas cortopunzantes.

“Las unidades caninas tienen esa habilidad que le permite al perro detectar si se va a ingresar alguna sustancia ilícita, algún psicoactivo, al interior de la institución, y hay un plan para no generar un señalamiento al niño, para no detener al niño, para no pararlo frente a sus compañeros”, explicó el alcalde de Envigado Braulio Espinoza.

En los accesos habrá presencia de la Policía, que en caso de descubrir sustancias en poder de los menores activará una ruta segura para su protección; si son mayores de 14 años, deberán responder ante el sistema de responsabilidad penal del adolescente.

“Se va a hacer un acompañamiento directamente con infancia y adolescencia, el cual debe estar con Personería, esta institución está acompañando y supervisando los procedimientos”, indicó el comandante de policía del distrito sur del Valle de Aburrá, coronel Iván Peñarete.

La estrategia pretende sacar las drogas de los colegios, pero también persuadir a los distribuidores que se ubican en las salidas por lo que se instalarán cámaras de seguridad.

Envigado tiene 23 instituciones educativas públicas, la estrategia ‘Unidades caninas entornos seguros’ empezará a implementarse en dos de ellas, la Darío de Bedout y la Institución Educativa Comercial de Envigado.