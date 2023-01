Estrategia de recuperación del espacio público incluyó carnetización de vendedores informales

Las obras de desarrollo urbanístico en el centro de Medellín vienen acompañadas de un componente social, se trata de la formalización de estos comerciantes.

Espacios en pleno centro de la ciudad, que pasaron de ser calles llenas de carros a senderos peatonales y verdes, estarán ahora ocupados por un grupo de 217 venteros informales que fueron capacitados, uniformados y carnetizados para ayudar a cuidar el espacio público a la vez vender sus productos.

Publicidad

"Antes de la obra había 783 personas que ocupaban el espacio público, ya sean regulados o no regulados, de ahí nosotros empezamos hacer cómo nos lo dice la norma todo un seguimiento de temporalidad, legalidad, condiciones socioeconómicas", indicó Yuli Natalia Gómez Vergara, subsecretaria de espacio público de Medellín.

Con la estrategia se busca tener un control sobre el espacio público y evitar que personas mal intencionadas hagan un monopolio en el mercado informal, para ello se tuvieron en cuenta estos requisitos.

"No pueden ser personas pensionadas, no pueden tener bienes inmuebles, además de su vivienda propia que residan, adicionalmente no pueden estar laborando", agregó la funcionaria.

Nelson por ejemplo lleva más de 15 años recorriendo las calles para vender prendas de vestir, hoy dice que está tranquilo.

Publicidad

"Me siento muy feliz, muy contento, porque ya se me acabó ese calvario, ya trabajo tranquilo ahí, ya aprendí cómo debo comportarme, debo aplicar lo que me enseñaron", manifestó.

durante un año tendrán los permisos de espacio público donde podrán vender sus artículos, pero esta vez, con un plus, ganar dinero y ayudar en el cuidado de la ciudad.