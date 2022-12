Estudiante le regala frasco de mermelada a senadora Claudia López en Antioquia

Un ejemplar de la Constitución Política de Colombia, una bandera y un frasco de mermelada –sí, créalo, un frasco de mermelada- fueron los tres regalos que un universitario le ofreció a la senadora Claudia López en una de sus visitas a Antioquia, realizadas el jueves y viernes 8 y 9 de septiembre.

La congresista salía de un conversatorio en la Universidad Católica de Rionegro, donde hacía campaña para el Sí en el Plebiscito por la paz cuando Juan Felipe Cadavid, un estudiante que denuncia que su papá está preso de manera injusta, por los delitos de rebelión y extorsión, la sorprendió.



“Le regalo una Constitución, de la cual usted fue artífice y vea todo lo que se viola de esta en este acuerdo. Y por sus cambios de postura doctora, porque iba a apoyar el no si el fiscal este que ganó ganaba, un frasquito de mermelada de fresa. Tranquila que no está envenenada y es muy rica, muchas gracias”, le dijo el estudiante, recordándole a la congresista su postura negativa frente a una posible llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, algo que finalmente ocurrió.

López recibió el libro y la bandera, pero no prestó atención al frasco con dulce. Y le explicó al estudiante que su papá podría recibir beneficios en el modelo de justicia que se fijo en los Acuerdos de Paz.

El encuentro fue grabado desde un teléfono móvil y publicado en las redes sociales.