Estudiantes de colegio intoxicados con drogas psiquiátricas

Los estudiantes ingirieron las pastillas antes de ingresar a clases. Según autoridades médicas combinaron éxtasis, un peligroso estimulante con Clozapina y al parecer energizantes, lo que les generó la emergencia.

“La Clozapina se utiliza para enfermedades mentales tales como esquizofrenia, psicosis de cualquier especie e incluso algunas represiones refractarias y en trastorno afectivo bipolar”, explicó Nancy Janeth Ángulo, toxicóloga de la Clínica de la Ips universitario.

Este medicamento psiquiátrico no puede ser vendido sin fórmula médica y no es fácil de encontrar en todas las farmacias. Noticias Caracol visitó algunas para comprarlo y en ninguna accedieron.

Según Agudelo, este medicamento “a nivel mental, el paciente o la persona que lo consuma puede presentar alucinaciones, sensaciones de alejar el ambiente actual y eso hace que los muchachos o incluso, donde lo he conocido, en las cárceles también lo consuman”.

Autoridades están preocupadas por el comportamiento de algunos jóvenes y lo peor que el medicamento está cayendo en sus manos.

“Generalmente los jóvenes adquieren este tipo de medicamentos es en su propia casa porque sus padres tienen fórmula médica y la pueden comprar y ellos hacen uso indiscriminado del medicamento no tanto que lo escondan, que hablen con sus hijos las consecuencias de injerirlo”, aseveró Patricia Marín, delegada de Derechos Humanos.

Autoridades dicen que las pastillas también se consiguen en el mercado ilegal, pacientes formulados venden el medicamento a algunos jóvenes, que como en este caso pusieron en riesgo sus vidas.