Estudiantes de colegios públicos de Medellín dejarán de recibir carne durante un día a la semana

Foto Archivo Colprensa

El Concejo aprobó una propuesta que ordena “una alimentación verde en el municipio y sus entidades descentralizadas”.

Publicidad

La decisión, que impacta en 260 mil estudiantes de 400 instituciones educativas oficiales que reciben el Programa de Alimentación Escolar (PAE), fue tomada el domingo cuando se votó positivamente el Proyecto de Acuerdo 042 de 2016.

En segundo debate de #PlenariaCM se aprueba el Proyecto de Acuerdo 042 de 2016 “por el cual se promueve una alimentación verde en el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas”. Pasa a sanción del alcalde @FicoGutierrez. — Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) December 3, 2017

Durante la presentación del mismo, Álvaro Múnera Builes, concejal proponente, aseguró que con la propuesta no pretende que haya conversiones al vegetarianismo, régimen alimenticio que promueve el no consumo de carnes, y que esta “técnicamente no cambia nada”.

“No pretendemos con este proyecto que absolutamente nadie se vuelva vegetariano ni nada que se le parezca. De hecho, doctora Aura Marleny, ¿sabe cuántos días a la semana se les está dando proteína animal a los niños en el colegio? Dos días, técnicamente no cambia nada”, le dijo Múnera a Aura Marleny Arcila, concejala que acaba de ser electa como presidenta de la Corporación para 2018.

Publicidad

Sin embargo, según el argumento de Múnera los niños solo recibirían carne en sus almuerzos un día a la semana.

“Lo positivo del proyecto es que viene acompañado con una estrategia de tipo educativo, sobre alimentación sana, sobre los efectos de una alimentación de proteína animal”, dijo.

Publicidad

Para el Concejal reconocido por férrea posición frente a la protección de los animales, “estamos siendo vanguardistas y poniéndonos a la par con otras ciudades del mundo” como Los Ángeles, que lo tiene implementado un día a la semana, y New York, donde se está tomando una medida similar.

“Va en consonancia con la recomendación de 15 mil científicos” que, según Múnera, lanzaron una alerta por una supuesta hecatombe ambiental por lo que se debe promover un cambio de dieta de proteína animal a dieta de proteína vegetal.

La decisión afecta también a beneficiarios de la ración en entidades descentralizadas.