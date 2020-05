Estudiantes de escuela rural de Cocorná reciben sus clases a través de radio

La falta de herramientas tecnológicas y de conexión a internet no ha sido impedimento para que los niños continúen con sus estudios durante la cuarentena.

Con radio en mano y llenos de sueños, los estudiantes de la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorná, Antioquia, se preparan todos los días para sus clases a distancia.

La falta de herramientas tecnológicas no es un impedimento para que el profesor Henry Alonso Valencia y sus estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria se encuentren cada mañana.

“A raíz de la pandemia por el COVID-19 me replanteé cómo iba a trabajar con los estudiantes desde casa. Se me ocurrió utilizar los radios de comunicación como herramienta para hacer este trabajo. Los radios son en UHF en una frecuencia itinerante, la cual no le genera ningún costo al padre de familia”, explicó el docente.

Los niños y padres de familia se sienten agradecidos y felices con sus clases.

“Me gusta estudiar por radio porque cuando tenga una duda se la puedo decir al profe y me la corregirá”, manifestó Camila Ciro, estudiante.

“Algo muy bueno porque los niños aclaran todas sus inquietudes con el profesor”, manifestó Aleyda María Ciro, madre de familia.

Con esta estrategia el docente busca motivar a sus colegas para que busquen ideas innovadoras que no afecten la educación en tiempos de cuarentena.