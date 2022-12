Estudiantes de la U. de A. buscan recursos para pagar una moto incinerada en plena protesta

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre en la calle Barranquilla, cuando encapuchados se enfrentaron con el Esmad.

Aquella tarde, Rodrigo Gómez, empleado en una empresa de aseo, decidió bajar por la citada vía para llegar hasta el sector de Punto Cero rumbo a su trabajo.

Sin embargo, cuando estaba llegando al puente peatonal de la Universidad de Antioquia manejando su moto, ocurrió el ataque.

“Recuerdo que voy detrás de un camión y miro hacia la universidad y veo que vienen unos muchachos con unos fuegos y me lanzan una cosa, se enciende la moto pero yo no me bajaba; más adelante escucho que me gritan que me tire, lo hago y la moto de repente se quemó toda”, cuenta Rodrigo Gómez.

En este incidente, confuso para él porque no sabía de las manifestaciones, Rodrigo Gómez también resultó afectado en una de sus piernas.

Aquí su testimonio completo:



Por su parte, Alexander Rúa, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia, manifestó que ante esta grave situación, algunos estudiantes decidieron desde este 23 de octubre comenzar una campaña para recolectar lo suficiente y reponerle la moto al empleado de la empresa de aseo, quien manifestó que es de escasos recursos.

“Queremos, entre otras cosas, enviarles un mensaje a los violentos de que la fuerza nunca es el mejor mecanismo para protestar. No queremos la violencia, pues hay otras formas de hacer sentir la inconformidad”, manifiesta Rúa.

Quien quiera cooperar con esta causa puede comunicarse con el número 305 2290590, vía llamada o WhatsApp.



Advertisement