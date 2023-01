Estudiantes de Medellín representarán al país en avanzado torneo mundial de robótica

El torneo regional First Robotic Competition (FRC) en la ciudad de West Palm Beach, Estados Unidos, se realizará entre el 28 de marzo al 2 de abril.

Cerca de 60 alumnos de 11 instituciones educativas del área metropolitana conforman el proyecto intercolegiado de robótica CIP, Colombian Jaguars, que incluye a 21 estudiantes de instituciones oficiales.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y recursos del sector privado, 34 alumnos viajarán para participar en esta competencia con su robot Kevin, el cual fue construido por ellos tras meses de esfuerzo y dedicación.

Jorge Adrián Torres, padre de Daniela quien se graduó el año pasado del colegio José Celestino Mutis ubicado en el barrio Villa Hermosa, considera que esta es una oportunidad muy importante con la que ha contado su hija, quien sueña con ser ingeniera civil.

Para él, Daniela por ser de un colegio público a veces no tiene el mismo apoyo o recursos que le han brindado hasta ahora en el proyecto del cual hace parte desde hace un año.

La joven de 17 años aseguró que participar en esta iniciativa ha sido una experiencia muy motivadora y gratificante, porque brinda muchas oportunidades. “El primer día en el Montessori es otro mundo, un espacio con muchas herramientas, la gente es increíble, no se sentía mucha diferencia”, manifestó.

Martha Franco, directora de Informática del colegio Montessori ubicado en Envigado, explicó a Noticias Caracol que la institución desde hace tres años facilita y lidera este proyecto que llega al torneo más avanzado de robótica escolar a nivel mundial.

Por su parte, el secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, manifestó que es una gran apuesta de colegios oficiales y privados que han trabajado en esta iniciativa con semilleros de investigación y trabajo en equipo donde demuestran la cantidad de talentos y fortalezas que tienen los estudiantes.

El Firts Robotics Competition (FRC) es uno de los programas que hacen parte de las competencias diseñadas y desarrolladas por la fundación First.

El objetivo principal de este equipo es conseguir una excelente representación de Colombia en el torneo, donde competirán otros 65 equipos aproximadamente.

Las instituciones que participan son: Asia Ignaciana, Barrio Santa Margarita, Colegio Canadiense, Colombo Británico, Compañía de María La Enseñanza, Gabriel García Márquez, José Celestino Mutis, Colegio Marymount, The Columbus School, San José de las Vegas, y Montessori.

Fotos: Cortesía CIP Colombia Jaguar (Colombian Innovation Program)