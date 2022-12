Estudiantes de un colegio en Remedios reclaman cuentas al rector y lo señalan de acosador

Unos 2.000 alumnos del Ignacio Yepes Yepes, en el norte de Antioquia, recorrieron las calles de ese municipio. La Secretaría de Educación Departamental se pronunció.

Según Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia, a la fecha no han recibido ninguna denuncia oficial.

“Las decisiones que haya que tomarse en temas de continuidad o no del señor rector tienen que tomarse esta misma semana para no afectar el calendario escolar”, manifestó el funcionario.

“Estamos en la obligación de respetar el debido proceso a las acusaciones del rector, no solamente por respeto y dignidad a la persona, sino por el bien de la comunidad educativa”, añadió.

Los manifestantes dicen que no regresarán a clase hasta que el funcionario no se retire de la institución, mientras que un pequeño grupo de alumnos decidió no cesar actividades.