Estudiantes del CES crean novedoso prototipo para dar medicamentos a mascotas por medio de vapor

Se trata de una iniciativa para facilitar tratamientos y obtener mejores resultados para los animales.

Los estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad CES de Medellín crearon un novedoso prototipo para la atención de las mascotas.

Es un dispositivo para el tratamiento de enfermedades en caninos y felinos, el cual consta de una manguera y nebulizador “que permite convertir el medicamento líquido en vapor con mejores resultados y adaptación a la fisionomía de los animales”, resaltó la institución en un comunicado.

El doctor Diego Velásquez, docente de la facultad de ingeniería, indicó que en la actualidad no existen soluciones para pequeñas especies que presentan problemas respiratorios, “a la fecha se usaban mascarillas de procesos de nebulización humanos o se envolvían vinilpel con cuellos isabelinos los cuales generaban gran pérdida del gas nebulizador, además de gran incomodidad para los pacientes”, en ese sentido el dispositivo busca mejorar la atención de las mascotas obteniendo resultados más positivos y adaptación a la fisionomía de los animales.

“El dispositivo que se creó es como una máscara de nebulización, esta mascara es especializada para caninos, pero se puede utilizar en felinos y permite tener mayor ergonomía y eficacia al momento de dispensar el medicamento, siendo más fácil para el profesional que está atendiendo el animal”, indicó Catherin Cortés, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad

Daniel Zárate, uno de los estudiantes que participó en este proyecto explicó como fue el proceso: “lo que hicimos fue adaptar un collar isabelino, que un perro de cierta manera se acostumbra a tenerlo puesto, y combinarlo con una entrada de un nebulizador y una salida de CO2 para que todas las nebulizaciones las pueda hacer tanto el dueño como personal del Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) sin tener problemas de costos elevados”.

La universidad indicó que la iniciativa surgió de visitas guiadas por los docentes del curso del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la institución donde se detectó que en el mercado, a nivel nacional, no hay un equipo idóneo para este tipo de tratamiento en animales domésticos.

“Con las máscaras actuales que se utilizan (para humanos) tiende a moverse más el animal y a quitárselas, e inclusive los que tienen hocico largo muchas veces no es fácil nebulizarlos porque la máscara no está como adaptada para su nariz”, señaló Cortés.

El nebulizador fue probado en mascotas de los mismos alumnos con resultados muy positivos.

“El reto ahora es pasar del prototipo mínimo viable a un prototipo definitivo que pueda ser producido a escala y comercializado”, agregó el docente Velásquez Puerta.